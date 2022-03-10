Под Черниговом уничтожили дивизион ракетных комплексов "Искандер-М" - ВСУ [ Редактировать ]
В Черниговской области ВСУ уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом сообщает оперативное командование "Север".
Ранее сообщалось о том, что россияне подвозят новые "Искандеры" со стороны Беларуси.
Напомним, что главнокомандующий Валерий Злужный ночью подтвердил, что Россия использовала для удара по Житомиру ракетные комплексы "Искандер".
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