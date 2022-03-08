В сторону белорусского Бобруйска везут новую партию ракет для РК "Искандер". В 13:16 (минское время) колонна КамАЗов ВС РФ с опознавательными знаками "V" замечена на трассе М5 в движении со стороны Минска в сторону Бобруйска.

В колонне можно заметить около 10-и длинных КамАЗов в кузове которых находится по два короба от ракет для РК "Искандер". Учитывая, что двигаются со стороны Минска, можно предположить, что коробки не пустые, а значит, вероятно, идет перевозка как минимум 20-и ракет для РК "Искандер".

Пользователи выложили в сеть видео перевозки ракет.

Напомним, что главнокомандующий Валерий Злужный ночью подтвердил, что Россия использовала для удара по Житомиру ракетные комплексы "Искандер".