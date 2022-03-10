10 марта министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели первые переговоры после начала российского вторжения в Украину. Договориться о прекращении огня стороны не смогли. "Подробности" собрали главные заявления дипломатов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

Я приехал на переговоры с Лавровым, чтобы обсудить 24-часовое перемирие, чтобы решить все насущные нужды людей, которых охватила война и обсудить гуманитарный коридор с и в Мариуполь. Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии.

Сохраняю надежду, что РФ позволит работать гуманитарным коридорам, сугубо по человеческим соображениям и сочувствию тем, кто страдает от их пуль. Надеюсь, сегодняшний формат продолжится и Россия не будет распространять пропагандистские штампы и нарративы об Украине. Продолжим разговор, когда Россия будет готова.

На пресс-конференции после встречи Лавров заявил, что "Россия не нападала на Украину", признал, что российские военные сознательно разбомбили роддом в Мариуполе и допустил проведение прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Главные заявления главы МИД РФ:

"Нападение украинской стороны на "ДНР" и "ЛНР" планировалось уже на этот месяц".

"Военная операция" была необходима для предотвращения украинского нападения на Россию".

"Что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны. На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали".

"Западные страны, поставляя летальное оружие на Украину, действуют опасно".

"Мы подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе".

"Роддом в Мариуполе использовался в качестве базы батальона "Азов".

"Россия потребует ответа, как можно объяснить биологическую деятельность США в Украине".

"Западу от Украины нужно только, чтобы эта страна работала против всего русского".

"Россия не хочет отказать украинскому народу в безопасности и готова обсуждать гарантии государству вместе с гарантиями безопасности Европе и РФ".

"Из Украины "давно делали "анти-Россию" и формировали из нее "активнейшим образом плацдарм для подрыва всего русского". "Это была часть большой геополитической игры".

РФ хочет видеть Украину "демилитаризованной, дружественной, без запрета на русский язык".

"Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта, даст ответ".

"Переговоры с Украиной в Беларуси безальтернативны".

"На переговорах с главой МИД Украины никто не собирался договариваться о прекращении огня".

"Путин не отказывается от встречи с Зеленским и, надеюсь, когда-то такая необходимость возникнет".

Напомним, что на переговорах в Турции стороны не смогли достичь решения по прекращению огня. Когда состоятся следующие переговоры глав МИД Украины и России также не известно.