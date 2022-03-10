Российские генералы отказываются забирать убитых солдат [ Редактировать ]
Источник: Maks Levin
Российские генералы отказываются хоронить тела погибших солдат и офицеров - их закапывают в землю жители областей нашей страны.
Об этом в Facebook сообщает представитель Министерства внутренних дел Украины.
Он отметил, что в Вознесенске Николаевской области поставлен вагон-рефрижератор для мороженых тел погибших оккупантов. Из Вознесенска было доставлено 9 трупов; из Новой - Одессы - 6, в селе Прибужаны - 2.
"Это только те, что свезли организовано. Десятки трупов прикопали местные жители чтоб не разводить антисанитарию", - заявил представитель МВД Украины.
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