"Фантазии русских о биологическом оружии могут стать поводом для новой операции" - Кулеба [ Редактировать ]
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Дмитрий Кулеба считает, что фантазии о несуществующем оружии могут стать поводом для новой военной операции россии. Об этом он сообщил в Twitter.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что поиски россией несуществующего биологического и химического оружия в Украине могут стать поводом для новой информационной и военной операции.
"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом, или химическом оружии в Украине, вызывает глубокую тревогу. Это может указывать и на то, что россия готовит новую ужасную операцию", - отметил глава МИД.
Ранее Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием.
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