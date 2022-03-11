Дмитрий Кулеба считает, что фантазии о несуществующем оружии могут стать поводом для новой военной операции россии. Об этом он сообщил в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что поиски россией несуществующего биологического и химического оружия в Украине могут стать поводом для новой информационной и военной операции.

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом, или химическом оружии в Украине, вызывает глубокую тревогу. Это может указывать и на то, что россия готовит новую ужасную операцию", - отметил глава МИД.

Ранее Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием.