Ведущий шоу "Орел и Решка" Женя Синельников после плена оккупантов во временно оккупированной Буче эмоционально обратился к украинцам и отдельно к россиянам.

Синельников сообщил что ему и малолетнему сыну удалось живыми покинуть город. Более недели он с сыном были в заложниках российских захватчиков под Киевом.

"Привет, мы живы, все хорошо... Все хорошо, насколько это возможно. Мы вырвались. Эти две недели - это был настоящий ад. Авиация, кадыровцы, артиллерия... Встреча с врагом в своем доме лицом к лицу", - поделился журналист.

Блогера шокировали местные пейзажи после того, как в город пришли "освободители".

"Вы все знаете, как я люблю нашу страну, как я много путешествовал. И всегда, когда я путешествовал, я говорил своему ребенку: сын, смотри туда, смотри сюда - вот красиво, вот красиво. В этот раз мы впервые ехали по "зеленому коридору" через Гостомель и Бучу, и я говорил: сынок, закрой глаза... Это даже для взрослой психики очень трудно: сгоревшие многоэтажки, разрушено все... Тела лежащие", - поделился Синельников.

В то же время он сказал, что был поражен единством украинцев.

"Как поддерживают друг друга, как просто на трассе раздают горячую пищу... как психологически утешают друг друга люди. Это именно то, благодаря чему мы победим. Они воюют с Украиной, а одержат победу украинцы", - подчеркнул блогер.

Отдельно Синельников по-русски обратился к российской аудитории, жестко высмеяв их страх перед режимом.

"Буду говорить по-русски, чтобы в эрефии поняли. Ну что, "русские друзья".. Фу ... как это вульгарно! Ну что, русские, уже начинаете понимать, что Украина и Россия – это не одна страна, и русские с украинцами – это не один народ?! Потому что украинцы - свободны. В нашем гимне мы поем: "За нашу свободу мы и душу и тело положим". А вы – терпилы, вы – рабы. Однако если ранее вам за ваше рабство хоть платили хорошие деньги, то сейчас и машины закончатся, и деньги закончатся. Вы так и останетесь рабами, а мы выстоим. Украина выстоит", - подчеркнул Синельников.