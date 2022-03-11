Российские военные продолжают прибегать к циничным действиям во время войны. Так, разведка узнала, что оккупанты разместили "Град" между жилыми домами в Тростянце на Сумщине и оттуда обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает 92 бригады "Холодный Яр", все материалы украинские военные передадут в Гаагу.

ВСУ обнародовали видео, как российские оккупанты лупят по украинским военным "Градом". Реактивную систему враг расположил среди жилых домов в Тростянце Сумской области.

Еще одно видео показывает, как россияне сбросили авиабомбу на гражданские предприятия в Дергачах Харьковской области. Сейчас там горит фабрика дверей "Папа Карло", а рядом расположена конюшня Ecure de Paris.