Россияне разместили "Град" между жилыми домами и обстреливали украинские позиции (видео) [ Редактировать ]
Российские военные продолжают прибегать к циничным действиям во время войны. Так, разведка узнала, что оккупанты разместили "Град" между жилыми домами в Тростянце на Сумщине и оттуда обстреливали украинские позиции.
Об этом сообщает 92 бригады "Холодный Яр", все материалы украинские военные передадут в Гаагу.
ВСУ обнародовали видео, как российские оккупанты лупят по украинским военным "Градом". Реактивную систему враг расположил среди жилых домов в Тростянце Сумской области.
Еще одно видео показывает, как россияне сбросили авиабомбу на гражданские предприятия в Дергачах Харьковской области. Сейчас там горит фабрика дверей "Папа Карло", а рядом расположена конюшня Ecure de Paris.
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