Саммит ЕС одобрил Декларацию относительно членства Украины, но без упоминания об ускоренной процедуре. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, украинская сторона понимает, что этого быстро не будет, но народ ожидает на 100% результат.

Об этом написал Ермак в Twitter.

"Этой ночью состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства в Евросоюзе. Благодарны за решения, которые приняты. Но Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%. Наш народ выбирает 100%. Мы понимаем, что быстро этого не будет. Нам нужен результат. Победа - это вступление в ЕС. Народы Европы сделали однозначный выбор. Очередь политиков", - написал Ермак.

Отметим, в ночь на 11 марта состоялось заседание Европейского совета (саммит ЕС), которое завершилось принятием декларации, что содержит компромиссное признание перспективы членства Украины в ЕС, но не говорит об ускоренной процедуре.