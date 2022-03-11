Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян будет объявлена в международный розыск. Украинский суд разрешил арестовать Симоньян - в случае попытки пересечения границы, она будет задержана с целью экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Поскольку исполнить этот приказ суда на территории РФ не представляется возможным (пока еще), украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск", - написала Венедиктова.

Таким образом, при попытке пересечения границы другого государства она будет арестована с целью последующей экстрадиции в Украину.

"Россия, мать, забери Донбасс домой" - это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой", - добавила генпрокурор.