Кремлевскую пропагандистку Симоньян объявят в международный розыск [ Редактировать ]
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян будет объявлена в международный розыск. Украинский суд разрешил арестовать Симоньян - в случае попытки пересечения границы, она будет задержана с целью экстрадиции в Украину.
Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Поскольку исполнить этот приказ суда на территории РФ не представляется возможным (пока еще), украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск", - написала Венедиктова.
Таким образом, при попытке пересечения границы другого государства она будет арестована с целью последующей экстрадиции в Украину.
"Россия, мать, забери Донбасс домой" - это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой", - добавила генпрокурор.
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