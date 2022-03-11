В Мелитополе Запорожской области 11 марта группа оккупантов из 10 человек похитила мэра города Иван Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг.

Напомним, что в Городне Черниговской области застрелился мужчина, которого оккупанты хотели сделать "мэром".

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