Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение к россиянам, в котором объяснил, почему российские захватчики никогда не смогут одолеть волелюбивый украинский народ, смело защищающий свои земли.

"Это послание россиянам, слушайте те, кто способен мыслить и мыслит. Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на века.

И слова о том, что правительство это якобы одно, а российские граждане другое - это полный бред и чепуха.

Это вы, веря гнусной пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса.

Это вы свысока относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и другой бред. Это ваши солдаты, мужчины, дети пришли сейчас в Украину - и вы все это знаете. Вы им звоните по телефону и спрашиваете, как они там на задании.

Запомните, что нас не нужно освобождать, мы на своей земле, и строили свою страну, и мы ее построим. Украина - свободное государство, избравшее демократический европейский путь развития. Мы будем сражаться за свой выбор. Сегодня мы как никогда едины и решительны в этом. Это не мы пришли на вашу землю! Это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и дома.

Знайте, вас здесь называют орками всех. Нет сейчас хороших или плохих россиян. Пока вы молчите и верите пропаганде сумасшедшего человека, сошедшего с ума диктатора, весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев и восхищается тем, как мы строим свою землю.

Да, нам будет сложно, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся и ваша армия это уже поняла. А ставить ультиматум людям, умирающим за свою землю - бесперспективно. Запомните, как бы вы ни пытались ныне уничтожить Украину и украинцев, если вы так продолжите - ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю.

Не хотите быть страной в полной изоляции - не дрожите от страха и безразличия, будьте смелыми как украинцы. Спасайте свою страну, а мы свою не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец, представитель сильной, волелюбивой и героической нации. Слава Украине", - сказал Кличко.