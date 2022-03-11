В США готовятся ввести санкции против соратников Путина [ Редактировать ]
Белый дом предлагает ввести санкции против российского олигарха Юрия Ковальчука. Он является ближайшим соратником Владимира Путина. Об этом сообщалось в ходе обращения президента США Джо Байдена.
Глава Белого дома анонсировал, что США планируют внедрить санкции в отношении российских элит и членов их семей. В их число входит Юрий Ковальчук, а также ряд депутатов Госдумы, которые выступали за признания "ЛДНР".
Эта инициатива последует за многочисленными усилиями наших союзников и партнеров по нацеливанию на российскую элиту и членов их семей, которые наживаются на этой войне. Мы хотим отрезать их от финансовой системы США, заморозить все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах и блокировать их поездки в Соединенные Штаты.
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Власти США объявили о санкциях против представителей российской элиты, которые "связаны с президентом России Владимиром Путиным", членов их семей и компаний. Их американские активы будут заморожены, а имущество - заблокировано, сообщается на сайте Белого дома