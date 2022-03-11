Белый дом предлагает ввести санкции против российского олигарха Юрия Ковальчука. Он является ближайшим соратником Владимира Путина. Об этом сообщалось в ходе обращения президента США Джо Байдена.

Глава Белого дома анонсировал, что США планируют внедрить санкции в отношении российских элит и членов их семей. В их число входит Юрий Ковальчук, а также ряд депутатов Госдумы, которые выступали за признания "ЛДНР".