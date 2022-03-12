Европейская страна отказалась вводить санкции против России [ Редактировать ]
Турция отказывается присоединяться к международным санкциям против россии, которые были введены из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
Так, у главы турецкого Минэнеретики поинтересовались, будет ли Турция следовать европейскому примеру и вводить газовые санкции против Москвы.
Донмзен заявил, что официальная Анкара не планирует присоединяться к ограничениям в отношении россии и предпочитает оставаться на стороне дипломатии.
"Наш президент также заявил, что мы не хотим быть стороной санкций. Мы заявили, что мы на стороне дипломатии. Мы видим, что у нас нет проблем с газом. Теперь мы получаем газ напрямую. В прошлом были проблемы с линией, проходящей через Украину. На сегодняшний день у нас нет никаких технических проблем", - добавил министр энергетики и природных ресурсов Турции.
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