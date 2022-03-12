Укрпочта обьяснила, как получить пенсии и денежные выплаты во время войны [ Редактировать ]
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"Укрпочта" выпустила инструкцию, в которой объясняет, как получить пенсии и денежные выплаты во время войны.
Чтобы получить перевод "Укрпочтой" на почтовое отделение по новому месту нахождения или в любое автоматизированное отделение "Укрпочты", нужно предоставить заявление в отделение "Укрпочты", в котором будет указано:
- ФИО получателя пенсии или денежной помощи;
- адрес проживания, по которому производилась выплата за предыдущий период (до февраля 2022 года);
- паспортные данные; номер телефона;
- способ получения пенсии и новый адрес получателя.
Все средства будут засчитаны по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.
Напомним, что "Подробности" опубликовали инструкцию, как получить пенсию и соцвыплаты во время войны.
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