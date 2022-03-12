"Укрпочта" выпустила инструкцию, в которой объясняет, как получить пенсии и денежные выплаты во время войны.

Чтобы получить перевод "Укрпочтой" на почтовое отделение по новому месту нахождения или в любое автоматизированное отделение "Укрпочты", нужно предоставить заявление в отделение "Укрпочты", в котором будет указано:

ФИО получателя пенсии или денежной помощи;

адрес проживания, по которому производилась выплата за предыдущий период (до февраля 2022 года);

паспортные данные; номер телефона;

способ получения пенсии и новый адрес получателя.

Все средства будут засчитаны по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Напомним, что "Подробности" опубликовали инструкцию, как получить пенсию и соцвыплаты во время войны.