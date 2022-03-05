Во время войны социальные выплаты или пенсии иногда остаются едва ли не единственным источником поступления средств для многих людей. По информации Пенсионного фонда, в марте пенсионеры точно получат свои выплаты.

О том, как их получить, сообщает Министерство социальной политики.

Отмечается, что оставшиеся дома и не эвакуировавшиеся граждане получат денежные выплаты с помощью доставки "Укрпочтой" или, при наличии безопасных условий для жизни, - смогут забрать деньги в ближайшем отделении.



В то же время люди, которые в условиях войны изменили свое постоянное место жительства, должны выбрать любой из нижеперечисленных способов получения выплат. Отмечается, что при изменении местопребывания, об этом нужно уведомить органы Пенсионного фонда Украины или социальной защиты лично, по телефону или через электронный кабинет.

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В банк необходимо подать заявление, в котором будут указаны: ФИО, паспортные данные и документ о присвоении РНОКПП (индивидуального налогового номера) получателя, его прежнее место жительства (получение пенсии) и временное местонахождение.



Перевод "Укрпочтой" средств на почтовое отделение по новому месту нахождения или в любое автоматизированное отделение "Укрпочты"

В этом случае нужно предоставить заявление в отделение "Укрпочты", в котором будет указано: ФИО получателя пенсии или денежной помощи; адрес проживания, по которому производилась выплата за предыдущий период (до февраля 2022 года); паспортные данные; номер телефона; способ получения пенсии и новый адрес получателя.

Отмечается, что все средства будут засчитаны по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.