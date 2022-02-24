"Укрпочта" прекратила работу в связи с введением военного положения. Об этом сообщается на сайте национальног опочтового оператора.

В связи с введением военного положения ради сохранения Вашей безопасности и безопасности наших работников отделения "Укрпочты" не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим Вам Ваши посылки и пенсии, а пока их будем хранить.

В настоящее время небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. Следим за ситуацией и будем при необходимости разворачивать наземные пути доставки.