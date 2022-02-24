"Укрпочта" прекратила работу [ Редактировать ]
"Укрпочта" прекратила работу в связи с введением военного положения. Об этом сообщается на сайте национальног опочтового оператора.
В связи с введением военного положения ради сохранения Вашей безопасности и безопасности наших работников отделения "Укрпочты" не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим Вам Ваши посылки и пенсии, а пока их будем хранить.
В настоящее время небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. Следим за ситуацией и будем при необходимости разворачивать наземные пути доставки.
"Новая почта" продолжает работу там, где это возможно.
"Новая почта" продолжает работать там, где это возможно. Ситуация меняется каждый час, мы оперативно следим за ней и будем информировать вас об изменениях и действиях в социальных сетях и на сайте Новой почты.
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