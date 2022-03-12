Сообщал данные о перемещении ВСУ: под Харьковом задержали диверсанта-украинца [ Редактировать ]
Российские войска продолжают разрушать украинские города. Однако, в Харьковской области обнаружили мужчину, который решил перейти на сторону врага.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
В Харьковской области задержать гражданина Украины, который работал на врага. Он передавал оккупантам данные о перемещении военнослужащих и техники ВСУ.
Подозреваемый по заданию представителя РФ по прозвищу "Шарап", с 24 февраля 2022 по 1 марта 2022 года осуществлял подрывную деятельность против Украины.
Преступника взяли под стражу, его обвиняют в государственной измене.
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