Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал угрозу вторжения Беларуси на территорию Украины.

По его мнению, хоть Лукашенко и пытается маневрировать в этом вопросе, однако президент Российской Федерации Владимир Путин держит его в своих крепких руках.

"К сожалению мы не можем окончательно сказать, что эта угроза уже полностью аннулирована. Потому что Путин держит Лукашенко в своих крепких руках. Он его шантажирует. Лукашенко как может маневрирует в этом вопросе, но, если кто-то из белорусских солдат хочет стать "грузом 200", то мы это быстро оформим",- заявил Данилов.