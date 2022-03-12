Угроза полностью не аннулирована: Данилов о возможном вторжении Беларуси [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал угрозу вторжения Беларуси на территорию Украины.
По его мнению, хоть Лукашенко и пытается маневрировать в этом вопросе, однако президент Российской Федерации Владимир Путин держит его в своих крепких руках.
"К сожалению мы не можем окончательно сказать, что эта угроза уже полностью аннулирована. Потому что Путин держит Лукашенко в своих крепких руках. Он его шантажирует. Лукашенко как может маневрирует в этом вопросе, но, если кто-то из белорусских солдат хочет стать "грузом 200", то мы это быстро оформим",- заявил Данилов.
по теме
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля рассказал, когда в Украине введут военное положение
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет вечером 12 марта провели телефонный разговор
В суботу, 12 березня, президент України Володимир Зеленскький звернувся до італійського народу
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина уже уничтожила треть российского войска
Владимир Зеленский 12 марта записал новое видеообращение к украинцам.