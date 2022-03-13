Добровольці з Великої Британії їдуть захищати Україну від російських окупантів [ Редактировать ]
І однією з країн, звідки добровольці їдуть на війну з росією, є Британія.
Із одним із таких поспілкувалася наша Світлана Чернецька у Лондоні.
по теме
Prev Next
08 марта 2022 19:56 "Мы не сдадимся, мы пойдем до конца": Зеленский обратился к парламенту Великобритании
Во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Великобритании
02 марта 2022 10:34 "Наши дети выступают щитом для НАТО": журналистка "разгромила" Джонсона вопросом о решении ситуации
Журналистка в Польше задала вопрос британскому премьеру Борису Джонсону о том, что делать украинцам, которые становятся "живым щитом" для НАТО
13 марта 2022 10:06 Німеччина почала розподіляти біженців по різних регіонах країни
Німці терміново шукають викладачів зі знанням української мови і просять українських жінок бути пильними
13 марта 2022 09:44 "Россия может планировать применение химического оружия" - Столтенберг
В воскресенье, 13 марта, Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия против Украины
13 марта 2022 09:43 Росія звинувачує Україну у виготовленні біологічної зброї: інтерв'ю із однією з найкращих в Європі вчених
Дмитро Анопченко поговорив із однією з найкращих в Європі вчених, що вивчають біологічні загрози - і її прогнози тривожні.