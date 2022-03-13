Под Черниговом ВСУ разбили огромную колонну техники оккупантов [ Редактировать ]
За прошедшие двое суток защитники Чернигова уничтожили значительное количество вражеской техники в окрестностях города и в близлежащих селах района. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
Артиллерийскими подразделениями ВСУ разбито до 80 единиц техники, которая пыталась форсировать реку для продвижения в киевском направлении, чем значительно их планы.
В ночь с 11 на 12 марта разбита колонна техники 228 мотострелкового полка 90 танковой дивизии вооруженных сил российской федерации, которая должна обеспечивать логистику врага. Два дня пылали в огне автомобили с топливом, боеприпасами и вооружением.
Также была разбита бригадно-тактическая группа того же полка, которая пыталась блокировать Чернигов. В окрестностях областного центра украинские военные обнаружены и уничтожили два командно-наблюдательных пункта БТГр противника из состава 35 омсбр (г. Алейск, Алтайский край).
Кроме того, защитникам Чернигова удалось ликвидировать вражескую диверсионно-разведывательную группу.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ очистили от оккупантов два населенных пункта в Черниговской области.
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