Под Черниговом освободили пять населенных пунктов - ВСУ [ Редактировать ]
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В Черниговской области украинская армия освободила от российских оккупантов пять населенных пунктов. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
Подразделения русской федерации не могут в полном объеме вести боевые деяния. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач.
И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа.
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