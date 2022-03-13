В Николаеве оккупанты нанесли авиационный удар по школе. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Сволочи оккупанты выстрелили по школе. Мы занимаемся эвакуацией сейчас... Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды.

О количестве жертв и пострадавших пока не известно. Напомним, что во время ночной бомбардировки Николаева погибли 9 человек.