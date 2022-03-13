Во время бомбардировки Николаева погибли 9 человек [ Редактировать ]
Фото: Преступности.нет
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что в результате бомбардировки Николаева погибли 9 человек.
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