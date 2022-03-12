В Николаеве за ночь оккупанты повредили более 160 домов [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Уже 17-й день россия рушит города Украины и убивает мирных людей. В частности, враг за последнюю ночь повредил более 160 домов в Николаеве.
Об этом сообщает в Telegram городской голова Николаева Александра Сенкевича.
По его словам, россияне за последнюю ночь повредили более 160 домов, больницу № 3 и 11 учебных заведений.
"Осматриваем последствия российских обстрелов", - сказал мэр.
Также ранения получили 8 гражданских лиц. Отмечается, что сейчас в Николаеве 180 адресов, где работают пиротехники.
Местных жителей призываю не подходить близко к разорвавшимся снарядам.
Мэр добавил, что все обязательно отремонтируют и восстановят.
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