Уже 17-й день россия рушит города Украины и убивает мирных людей. В частности, враг за последнюю ночь повредил более 160 домов в Николаеве.

Об этом сообщает в Telegram городской голова Николаева Александра Сенкевича.

По его словам, россияне за последнюю ночь повредили более 160 домов, больницу № 3 и 11 учебных заведений.

"Осматриваем последствия российских обстрелов", - сказал мэр.

Также ранения получили 8 гражданских лиц. Отмечается, что сейчас в Николаеве 180 адресов, где работают пиротехники.

Местных жителей призываю не подходить близко к разорвавшимся снарядам.

Мэр добавил, что все обязательно отремонтируют и восстановят.