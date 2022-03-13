Зеленский провел несколько важных переговоров: что известно [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета, а также пообщался с премьер-министрами Борисом Джонсоном и Петром Фиалой.
Об этом сообщает в Twitter Владимира Зеленского.
С президентом Европарламента Шарлем Мишелем Зеленский обсудил финансовую поддержку и усиление санкционного давления на РФ.
"Регулярные международные переговоры. С президентом Евросовета мы обсудили вопрос усиления финансовой поддержки Украине и санкционного давления на агрессора. Особое внимание было уделено дальнейшему переговорному процессу о членстве Украины в ЕС", - сообщил президент Украины.
Также он провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и премьер-министром Чехии Петром Фиалой.
"Провел переговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Петром Фиалой. Говорили о борьбе народа Украины против российской агрессии, о преступных атаках РФ на гражданских. Поблагодарил партнеров за поддержку. Ценим ее", - добавил Зеленский.
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