Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета, а также пообщался с премьер-министрами Борисом Джонсоном и Петром Фиалой.

Об этом сообщает в Twitter Владимира Зеленского.

С президентом Европарламента Шарлем Мишелем Зеленский обсудил финансовую поддержку и усиление санкционного давления на РФ.

"Регулярные международные переговоры. С президентом Евросовета мы обсудили вопрос усиления финансовой поддержки Украине и санкционного давления на агрессора. Особое внимание было уделено дальнейшему переговорному процессу о членстве Украины в ЕС", - сообщил президент Украины.

Также он провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Провел переговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Петром Фиалой. Говорили о борьбе народа Украины против российской агрессии, о преступных атаках РФ на гражданских. Поблагодарил партнеров за поддержку. Ценим ее", - добавил Зеленский.