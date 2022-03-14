Российские войска обстреляли в Чернигове национальный университет "Черниговская политехника". Об этом сообщил глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус в Telegram

Сегодня записываю видео возле Черниговской политехники - еще один "военный" объект, который был разбит сегодня, уничтожен ночью врагом.

Нежин ночью обстреляли "Ураганами", обошлось без потерь гражданского населения (информация уточняется). Чаус сообщил, что накануне над Черниговом ВСУ сбили вражеский самолет.

Есть громады в окружении. Есть общины, по которым постоянно методично производятся обстрелы. Есть общины в более или менее в спокойном состоянии, хотя и в состоянии войны.

По словам губернатора, 14 марта местные власти будут говорить с центральными властями и ВСУ о "зеленом коридоре" для эвакуации людей из Чернигова.