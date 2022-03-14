В понедельник, 14 марта, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали Владимира Путина к немедленному прекращению огня в Украине.

Об этом пишет DW.

"Мы вполне едины в том, что как можно скорее должно наступить прекращение огня", – сказал глава немецкого правительства во время своего визита в Анкару.



Турецкий лидер, в свою очередь, заверил, что дипломатические усилия для достижения прекращения огня будут продолжены.

Шольц и Эрдоган заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также совместно обратились к президенту россии Владимиру Путину с призывом "остановиться".