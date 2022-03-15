На крышах предприятий в Киеве размещено около 150 сирен, которые работают благодаря отдельным блокам управления. По сути, киевляне слышат воздушную тревогу, когда электродвигатель раскручивает большие маховики, которые благодаря воздушному давлению издают конкретный звук.

Эту систему не обновляли больше 50 лет. В 2022 году в КГГА планировали перейти на цифру. На это уже выделили 11 млн грн из бюджета города, но не успели до наачла вторжения России.

Кто и когда включает сирену

Это делает оперативный дежурный пункт управления Кабмина, который работает круглосуточно. Информация к нему поступает от оперативного дежурного на главном центре Воздушных сил ВСУ не позднее чем через три минуты. После этого дежурный включает сирену "в режиме немедленно".

Если реалистично оценивать ситуацию, то в случае ракетного удара система ПВО вряд ли успеет обнаружить ракету, поэтому и сирену тоже включить не успеют. Но среагировать в случае налета авиации возможно, потому что самолеты радар может увидеть раньше.

Почему сирены слышно не во всех районах Киева

Потому что нужно увеличивать область покрытия территории города, учитывая современную застройку, инфраструктуру и акустические показатели. Это возможно только после капитального ремонта системы оповещения.

Поэтому пока в КГГА киевлянам советуют следить за началом и отбоем воздушной тревоги в приложениях "Киев цифровой" или "Воздушная тревога", разработанным Ajax System при поддержке Минцифры. На днях Google добавил уведомление о воздушной тревоге для всех телефонов на Android.

Почему сирены звучат так часто

Воздушная тревога не всегда означает, что ракеты или самолеты летят именно в вашу область или город. Ее объявляют просто по факту взлета, ведь понятно только общее направление ракеты, а точное место, куда она может попасть, определить сложно.

Также сирена необязательно означает тревогу, она может быть предупредительной.

Как звучит предупредительная сирена

Это один длинный гудок, постоянный и равномерный, продолжительностью до 7 секунд. В таком случае следует включить официальные радио- или телеканалы и слушать инструкции.

Как звучит общий сигнал тревоги. Это нарастающий и снижающийся звук длится одну минуту и ​​повторяется не менее трех раз с 30-секундной паузой. Тогда нужно идти в укрытие.

Сколько у нас времени, чтобы добраться до укрытия

Если есть страх, что можно не успеть, поэтому лучше остаться дома.

Это зависит от средства воздушного приступа, высоты и скорости полета, расстояния до места запуска (вылета). На сегодняшний день в Киеве ориентировочное время реагирования - от 10 до 30 минут.