Удар по телевышке в Ривне: количество погибших выросло до 19 (фото) [ Редактировать ]
В результате российского ракетного удара по телевышке в Антополе Ривненской области погибло 19 человек, еще 9 получили ранения.
Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль в эфире одного из украинских телеканалов.
К сожалению, должен проинформировать, что количество жертв увеличилось. По состоянию на 8:30 утра у нас 19 погибших и 9 пострадавших.
По его словам, сегодня спасатели завершат разбор завалов.
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