Чеченські війни: як росія знищує прагнення до свободи? [ Редактировать ]
Коли зійде сонце України ляже російська імперія. Ці слова Джохар Дудаєв, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, виголосив ще у 1994 році. І саме тоді розпочалася перша російсько-чеченська війна. Усе сталося після розпаду СРСР. Попри те, що Чечня з утриманням усіх законодавчих норм і з дотриманням радянської конституції в 1991 році вирішила законно реалізувати власне право на вихід зі складу Радянського Союзу. В Москві були проти.
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