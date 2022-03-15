В Харькове российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы. Это произошло во время операции по эвакуации людей из поврежденной многоэтажки от бомбардировки россиян.

Момент атаки попал на видео, которое опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Он раскритиковал атаку по городу над пострадавшим жилым кварталом среди бела дня.



"Обстрел во время эвакуации мирных жителей в Харькове. Страна-террорист уже не гнушается абсолютно ничем", - подчеркнул он.