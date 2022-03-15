Россия ввела санкции против Байдена [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел россии заявило о введении персональных санкций против президента США Джо Байдена. В список также попала и администрация американского президента. Об этом сообщает пресс-службу МИД рф.
Такой шаг был "встречной реакцией", а также принят ради "защиты экономики россии и обеспечения ее устойчивого развития".
В список кроме президента США Джо Байдена вошли:
- Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);
- Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);
- Марк Милли (Mark Alexander Milley);
- Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) - помощник Президента США по национальной безопасности;
- Уильям Бернс (William Joseph Burns) - директор ЦРУ;
- Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) - пресс-секретарь Белого дома;
- Далип Сингх (Daleep Singh) - заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
- Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) - директор Агентства по международному развитию;
- Хантер Байден (Robert Hunter Biden) - сын президента США;
- Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) - бывший кандидат в президенты США;
- Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) - первый заместитель министра финансов;
- Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) - президент и глава совета директоров Экспортно-импортного банка.
Кроме того, в МИД рф обещают в ближайшее время объявить о расширении санкционного списка путем включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон.
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