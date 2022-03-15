Парламентська Асамблея Ради Європи скликала термінову сесію: росію можуть виключити із організації [ Редактировать ]
Росію виженуть із Ради Європи. Термінову сесію через війну і необхідність відреагувати належним чином скликала Парламентська Асамблея Ради Європи.
Якщо РФ таки виключать із цієї організації, яка налічує майже півтості членів - це буде безпрецедентним кроком. Олена Абрамович має більше деталей.
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