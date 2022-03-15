Миротворці для України. Верховна Рада напередодні звернулася до Генерального секретаря ООН із закликом посередництва у припиненні війни. Парламент також закликає "відкрити гуманітарні коридори" та "ввести на територію України миротворчі сили Об'єднаних націй". Але наскільки це реально? Адже "блакитні шоломи" зазвичай надсилають "для підтримання миру", тобто лише туди, де мир - чи хоча б перемир'я - вже є. Дмитро Анопченко аналізує ситуацію і поговорив для цього із колишнім керівником секретаріату Ради безпеки ООН. Далі - його погляд на події.