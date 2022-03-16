Сотні тисяч британців готові прихистити у себе біженців з України [ Редактировать ]
Неймовірна гостинність. Понад сотні тисяч британців готові прихистити у себе біженців з України. Вони вже зареєструвалися на урядовому сайті й чекають можливості виступити спонсорами для наших. Про підтримку звичайних британців та нові санкції від уряду країни - розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні.
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