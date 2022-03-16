У Великій Британії збільшується потік біженців із України [ Редактировать ]
У Великій Британії збільшується потік втікачів з України.
Переважно це люди, які мають близьких родичів у Королівстві. Для них значно спростили процес переїзду та возз'єднання з сім'єю.
На що можуть розраховувати люди і чим цей шлях відрізняється від офіційного біженства та отримання притулку? Розповість Світлана Чернецька із Лондона.
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