Президент США Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Такое высказывание он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Когда корреспондент Fox News спросила американского лидера, готов ли он назвать Путина "военным преступником", он заявил: "Он военный преступник".