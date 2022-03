Президент США Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Такое высказывание он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Когда корреспондент Fox News спросила американского лидера, готов ли он назвать Путина "военным преступником", он заявил: "Он военный преступник".

🚨This marks the first time the administration has referred to the Russian President as a war criminal - until now, officials have shied away from that language.



POTUS tells me “I think he is a war criminal”



(Thanks to @kwelkernbc for the camera work 🎥) pic.twitter.com/u4fLdkxMbt