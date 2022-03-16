В Беларуси сообщают о множественных взрывах в Брестской области (видео) [ Редактировать ]
В Беларуси сообщают о взрывах в Барановичах и других населенных пунктах. Звуки сильных взрывов услышали в следующих городах: Барановичи, Лунинец, Пинск, Столин, Клецк, Ганцевичи, Слуцк. Большинство этих городов находятся в Брестской области.
Также сообщают о подозрительной активности авиации на территории Беларуси.
Напомним, что по данным украинских силовиков, Россия готовит серию провокаций, чтобы заставить Беларусь вступить в войну против Украины.
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