В Беларуси сообщают о взрывах в Барановичах и других населенных пунктах. Звуки сильных взрывов услышали в следующих городах: Барановичи, Лунинец, Пинск, Столин, Клецк, Ганцевичи, Слуцк. Большинство этих городов находятся в Брестской области.

Также сообщают о подозрительной активности авиации на территории Беларуси.

Напомним, что по данным украинских силовиков, Россия готовит серию провокаций, чтобы заставить Беларусь вступить в войну против Украины.