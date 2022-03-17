Зеленський нагородив співробітників ДСНС [ Редактировать ]
Володимир Зеленський / Фото: соцмережі
Президент України Володимир Зеленський нагородив співробітників ДСНС, які захищають Україну під час війни.
Вони першими рятують українців там, де падають ракети окупанта. Пишаюся вами! Дякую за самовідданість. Слава ДСНС!
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