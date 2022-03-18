Персонал Запорожской АЭС продолжает свою работу, несмотря на то, что объект находится под контролем российских военных. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроси.

Чиновники российского Росатома все еще присутствуют на АЭС на юге Украины, но высококвалифицированный украинский персонал продолжает работать. Украина не просила никакой консультативной, технической или иной поддержки от рф.

Гроси добавил, что из шести реакторов в настоящее время работают два.

Гендиректор МАГАТЭ также сказал, что он продолжает свои консультации с целью согласования рамок безопасности и защиты ядерных объектов Украины.