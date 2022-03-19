Немало людей сегодня выбирают ставки на спорт, чтобы поднять собственное настроение, а также выиграть на правильно оцененных исходах. Букмекерские конторы стремятся предложить максимально интересные события в каждой спортивной дисциплине. Если выбрать для ставок на спорт теннис, то можно воспользоваться крупными лимитами и разнообразными исходами, а в лайве, иначе говоря в режиме ставок во время самого соревнования, игроки смогут понаблюдать за выступлением любимых атлетов.

Как поставить на теннис и выиграть?

16 февраля завершился матч между Барборой Крейчиковой и Даяной Ястремской, которые сошлись в рамках 1/8 турнира, проходящего в Дубае. Напомним, что Ястремская является 4-ой ракеткой Украины, в то время как Барбора Крейчикова занимает третью позицию в общемировом женском зачете. Хотя разница в рейтинге была очень большой, именно украинка сумела одержать победу, выиграв в двух сетах со счетом 6:3, 7:6. В то время как Даяна совершила всего 2 двойные ошибки, ее соперница допустила сразу 5 таких ошибок, что и стало одной из причин поражения. Если делать ставки на теннис, предварительно проведя тщательный анализ сил соперников, то можно отыскать исходы с высокими коэффициентами и соответствующими шансами на победу в пари.

В прошедшем матче Ястремской удалось реализовать все брейкпоинты, в то время как Крейчикова «взяла» только 1 из 5 брейкпоинтов. В следующем матче украинская теннисистка встретится с победительницей в паре Вондрусова - Грачева. Если Даяне удастся сохранить свою форму и собранность, то можно ожидать очередной победы Ястремской и продвижения ближе к финалу турнира в Дубае.

Надежный букмекер: на что обратить внимание?

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