В ООН отрицают заявления россии о якобы разработке биологического оружия в Украине [ Редактировать ]
Верховный представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу заявила, что заявления россии об украинском биологическом оружии являются фейком. Она подтвердила, что в Украине нет подобных лабораторий.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Отмечается, что на заседании ООН подтвердили, что ни у границ с россией, ни на остальной территории Украины нет лабораторий биологического оружия.
Вместо этого в Украине есть несколько государственных медицинских учреждений, которые поддерживают США, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), другие правительства и международные учреждения.
В свою очередь решение ООН прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он поблагодарил Организацию за опровержение российских фейков.
"ООН опровергла российские фейковые новости о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать лживые поводы своей варварской войны с Украиной обречены на провал", - написал он.
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