Из Бучи эвакуировали семь автобусов с людьми [ Редактировать ]
Фото: EPA
В субботу, 19 марта, из города Бучи Киевской области успешно эвакуировали семь автобусов с гражданскими. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, в Белогородку удалось вывезти около 200 человек.
Как отметил Тимошенко, людям оказывают первую помощь и перевозят в Киев.
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