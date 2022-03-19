В субботу, 19 марта, из города Бучи Киевской области успешно эвакуировали семь автобусов с гражданскими. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в Белогородку удалось вывезти около 200 человек.

Как отметил Тимошенко, людям оказывают первую помощь и перевозят в Киев.