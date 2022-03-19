У КМДА розповіли про кількість жертв у Києві за час війни [ Редактировать ]
Фото: dw.com
У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі 4 дитини. Про це повідомляє КМДА.
Отримали поранення 912 осіб, у тому числі 16 дітей.
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