Іноземці бронюють житло в Україні: таким чином пересилають гроші тим, кому вони потрібні [ Редактировать ]
Іноземці активно бронюють житло в Україні.
Ні, вони не збираються приїжджати в зруйновані будинки Маріуполя чи Харкова. В такий спосіб люди з усього світу пересилають гроші тим, кому вони так потрібні.
За два тижні українським власникам надійшло 15 мільйонів доларів через сайт бронювань Airbnb. Як це працює - розповість наша лондонська кореспондентка Світлана Чернецька.
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