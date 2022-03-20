Іноземці активно бронюють житло в Україні.

Ні, вони не збираються приїжджати в зруйновані будинки Маріуполя чи Харкова. В такий спосіб люди з усього світу пересилають гроші тим, кому вони так потрібні.

За два тижні українським власникам надійшло 15 мільйонів доларів через сайт бронювань Airbnb. Як це працює - розповість наша лондонська кореспондентка Світлана Чернецька.