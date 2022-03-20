"Поезія Вільних" - всеукраїнські воєнні хроніки у віршах [ Редактировать ]
Міністерство культури та інформаційної політики України та Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, за участі ініціативних волонтерів, створило національний портал "Поезія Вільних". Це майданчик, на якому кожен талановитий українець може поділитися своїми творами, які навіяла жахлива війна, розв’язана російською федерацією 24-го лютого 2022 року.
Сьогодні, багато людей відчули потребу ділитися тим, що вони переживають черезпоезію, рефлексувати біль крізь змістовні рядки своїх творів.
"Кожен вірш, кожен рядок, кожне слово – це м’яка сила, яка вже частина Української історії. Після нашої перемоги, майбутні покоління мають пам’ятати крізь що ми пройшли та надихнутись відвагою і героїчною боротьбою. Долучайтеся до культурної спадщини й додавайте свої твори, адже ми точно знаємо, що війни закінчуються, а поезія – ні", - прокоментував Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.
Долучитися може кожний: достатньо заповнити форму на сайті та, після модерації, Ваші твори якнайшвидше з’являться на порталі.
Автори навіть передбачилидодавання творів "18+", для перегляду яких необхідно підтвердити свій вік. Також, у кожного відвідувача є можливість проголосувати за улюблені вірші, натиснувши на "сердечко" і перемикатися між світлою та темною темами інтерфейсу. А згодом, Міністерство випустить надруковану збірку віршів, до якої увійдуть найкращі роботи талановитих митців, які долучилися до ініціативи "Поезія Вільних".
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