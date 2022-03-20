США обсуждают с Турцией отправку Киеву российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на снятие с нее санкций. Об этом сообщает Пентагон.

Напомним, что Турция покупает у России зенитные системы С-400 для защиты с воздуха стало известно в 2017 году. Это первый крупный договор между странами на поставку оружия. И первая сделка Анкары на покупку вооружения не у члена НАТО. Турция, напомню, в Альянсе с 1952 года.

В Пентагоне возражали против этой сделки. Ведь С-400 оружие, несовместимое с НАТОвским. Но Анкара уже несколько лет пытается увеличить дальность своих ракетных систем. А у С-400 она в несколько раз больше, чем у американской "Патриот".

Напомним, что Словакия готова передать Украине системы противовоздушной обороны С-300 при условии, что страна получит альтернативу.