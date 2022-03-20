США обсуждают с Турцией отправку Украине ЗРК С-400 - Пентагон [ Редактировать ]
США обсуждают с Турцией отправку Киеву российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на снятие с нее санкций. Об этом сообщает Пентагон.
Напомним, что Турция покупает у России зенитные системы С-400 для защиты с воздуха стало известно в 2017 году. Это первый крупный договор между странами на поставку оружия. И первая сделка Анкары на покупку вооружения не у члена НАТО. Турция, напомню, в Альянсе с 1952 года.
В Пентагоне возражали против этой сделки. Ведь С-400 оружие, несовместимое с НАТОвским. Но Анкара уже несколько лет пытается увеличить дальность своих ракетных систем. А у С-400 она в несколько раз больше, чем у американской "Патриот".
Напомним, что Словакия готова передать Украине системы противовоздушной обороны С-300 при условии, что страна получит альтернативу.
по теме
Россия строит земляные валы для защиты военных позиций на северо-запад от Киева. Об свидетельствуют спутниковые снимки
Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес провел анализ войны в Украине и дал прогноз на ближайшее время. По мнению американского военачальника, россияне не смогут окружить Киев, а тем более захватить его.
Так само - дуже обережно висловлюється щодо перемов України та Росії, підозрюючи, що Кремль може готувати пастку чи навмисно створювати "ілюзію переговорів".
Ярая российская пропагандистка Снежана Егорова, на которой поставила крест собственная дочь, написала на своей странице многословное извинение перед украинцами
россия продолжает перебрасывать войска и инженерную технику к границам Украины. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team. Интенсивность переброски сейчас ниже, чем перед началом войны. По оценке аналитиков, россия может располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых превышает 20 тысяч человек