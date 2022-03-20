Китай не предоставляет военную помощь россии. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в интервью CBS.

По словам дипломата, Пекин призывает к миру и прекращению огня в Украине.

Информация о предоставлении россии военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это. Во второй день российского вторжения Си Цзиньпин просил Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной.

По словам посла, Китай и россия продолжают сохранять свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов. Ему также задали вопрос, почему КНР до сих пор не осудила вслед за Западом войну в Украине.

Давайте не будем наивны: осуждение не способно решить проблему.

Посол КНР в США добавил, что в сложившейся ситуации необходима "добросовестная дипломатия, основанная на понимании ситуации, мудрость и мужество", а также "долгосрочный подход к вопросам безопасности в Европе".

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не станет менять позицию "под внешним принуждением и давлением" и сохранит независимость по поводу ситуации в Украине, а также выступает против любых необоснованных обвинений и подозрений в свой адрес.

Информацию о том, что россия обращалась к Китаю с просьбой оказать военную и экономическую помощь для поддержки вторжения, опровергли и в Москве, и в Пекине. Соответствующие сведения распространила газета Financial Times, ссылаясь на американского чиновника.