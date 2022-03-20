Китай не оказывает россии военную помощь - посол КНР в США [ Редактировать ]
Китай не предоставляет военную помощь россии. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в интервью CBS.
По словам дипломата, Пекин призывает к миру и прекращению огня в Украине.
Информация о предоставлении россии военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это. Во второй день российского вторжения Си Цзиньпин просил Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной.
По словам посла, Китай и россия продолжают сохранять свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов. Ему также задали вопрос, почему КНР до сих пор не осудила вслед за Западом войну в Украине.
Давайте не будем наивны: осуждение не способно решить проблему.
Посол КНР в США добавил, что в сложившейся ситуации необходима "добросовестная дипломатия, основанная на понимании ситуации, мудрость и мужество", а также "долгосрочный подход к вопросам безопасности в Европе".
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не станет менять позицию "под внешним принуждением и давлением" и сохранит независимость по поводу ситуации в Украине, а также выступает против любых необоснованных обвинений и подозрений в свой адрес.
Информацию о том, что россия обращалась к Китаю с просьбой оказать военную и экономическую помощь для поддержки вторжения, опровергли и в Москве, и в Пекине. Соответствующие сведения распространила газета Financial Times, ссылаясь на американского чиновника.
по теме
Переговоры Украины и россии по завершению войны могут продлиться несколько недель. Об этом в интервью Bloomberg заявил советник главы Офиса президента Украины и участник переговорной делегации Михаил Подоляк
Байден провел беседу с Си Цзиньпином из-за российского вторжения в Украину. США обеспокоены тем, что Китай может оказать военную помощь России. Любая помощь китайских властей в этой ситуации будет иметь последствия, заявила официальный представитель Белого дома США Джен Псаки
Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поставил диагноз россии в новой песне
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров сообщил президенту Франции Эманнюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что "в последние дни" прошли "серии переговоров российских и украинских представителей"
79% европейцев, опрошенных IFOP, поддерживают суровые санкции, введенные против РФ в ответ на вторжение сил Путина в Украину. В том числе 57% одобряют эти ограничительные меры "полностью" (22% ответили, что "скорее поддерживают" санкции)
Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели первые переговоры после начала российского вторжения в Украину. Договориться о прекращении огня стороны не смогли. "Подробности" собрали главные заявления главы МИД РФ