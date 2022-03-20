россия перебрасывает войска и технику в Ростовскую область (фото) [ Редактировать ]
россия продолжает перебрасывать войска и инженерную технику к границам Украины. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.
На одном из видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, следует из Приморского края. Еще на одном видео, снятом к северу от города 18 марта, едет эшелон грузовиков и бронетранспортеров. Судя по направлению, вероятно, он следует с Кавказа или из Краснодарского края.
Помимо боевой техники аналитики сообщают и о переброске инженерных машин. Так, в Иркутской области видели много военных эвакуаторов РЭМ-КЛ и МТП-А2, которые могут понадобиться для брошенной или сломанной техники. В пригороде Санкт-Петербурга 18 марта был замечен эшелон с понтонным парком, предназначенным для наведения временных мостов.
Интенсивность переброски сейчас ниже, чем в месяцы перед началом войны. По оценке аналитиков, россия может располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых превышает 20 тыс. человек.
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