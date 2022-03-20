Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль в тройном прыжке на чемпионате мира в помещении в Белграде. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

В заключительной попытке украинка прыгнула с результатом 14,74 метра и стала второй.

Золото завоевала представительница Венесуэлы, которая прыгнула на 15,74 метра и побила мировой рекорд, который держался 18 лет. Бронзу выиграла легкоатлетка из Ямайки Кимберли Уильямс (14,62 м).

Позже украинская спортсменка заявила журналистам, что медаль она завоевала для "своей Украины и своего народа".

Я прыгала с единственной мыслью. Мыслью о том, что эта медаль должна быть не для меня, а для моей страны. Только благодаря военным и людям, которые прилагают столько усилий, чтобы моя страна выстояла, я могу быть здесь. Ради них я должен выложиться максимально и показать, что мы сильны. Очень сильны!

Марина Бех-Романчук

Накануне на чемпионате мира "золото" в прыжках в высоту завоевала еще одна украинская легкоатлетка Ярослава Магучих.